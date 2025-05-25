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Происшествия

Монтажник умер в лифтовой шахте строящегося ЖК в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 14:32  [129] Происшествия
Монтажник умер в лифтовой шахте жилого комплекса в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода проводится расследование трагического инцидента, произошедшего на строительной площадке жилого комплекса "ЧКАЛОВ".

Утром 2 июня 2025 года, примерно в 08:30, в лифтовой шахте на территории стройки был найден без признаков жизни монтажник электрических подъемников. Мужчина трудился в компании ООО "НижЛифтСервис".

По словам работодателя, обстоятельства случившегося остаются неизвестными, поскольку в момент происшествия рядом с местом трагедии никого не было.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку по факту несчастного случая. В рамках расследования специалисты намерены установить точные причины происшествия, а также проверить, были ли допущены нарушения со стороны ответственных лиц.

Как отметил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, для проведения расследования создана специальная комиссия. Председателем комиссии назначен инспектор труда ведомства.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, если их вина в случившемся подтвердится.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Дзержинске произошел несчастный случай с двумя рабочими.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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