Рулон бумаги придавил рабочего на заводе в Балахне Происшествия

На территории бумажного цеха АО "Волга", расположенного в городе Балахна Нижегородской области, произошел несчастный случай с рабочим предприятия. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.

Во время выполнения технологических операций на горке станка рулон бумаги неожиданно накатился на 22-летнего резчика бумаги, картона и целлюлозы. В результате происшествия молодой рабочий получил тяжелые травмы.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Врачи диагностировали у него тупую травму живота, множественные повреждения внутренних органов, а также гиповолемический шок. Полученные повреждения квалифицированы как тяжелые.

Руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес рассказал, что в соответствии с нормами трудового законодательства России, начато официальное расследование происшествия. Целью проверки станет установление всех обстоятельств и причин, приведших к инциденту.

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