Монтажник упал с высоты и получил многочисленные переломы в Выксе Происшествия

Во время разгрузки металлоконструкций на строительной площадке в Выксе Нижегородской области 55-летний работник упал с высоты. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

Инцидент произошел днем 23 мая. Монтажник технологического оборудования пятого разряда из филиала ООО "Промтехмонтаж" упал с высоты примерно пяти метров на расположенное ниже перекрытие.

В результате падения мужчина получил тяжелые травмы.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медучреждение. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, перелом локтевого отростка и травматический шок. Состояние пострадавшего квалифицировано как тяжелое.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с положениями трудового законодательства РФ, по факту несчастного случая начато официальное расследование.

Ранее сообщалось, что Роструд проверил проверку обстоятельств, из-за которых рабочий сорвался с высоты 10 метров на стройплощадке в Ленинском районе Нижнего Новгорода.