Монтажник упал с высоты и получил многочисленные переломы в Выксе

Во время разгрузки металлоконструкций на строительной площадке в Выксе Нижегородской области 55-летний работник упал с высоты. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.
Инцидент произошел днем 23 мая. Монтажник технологического оборудования пятого разряда из филиала ООО "Промтехмонтаж" упал с высоты примерно пяти метров на расположенное ниже перекрытие.
В результате падения мужчина получил тяжелые травмы.
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медучреждение. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, перелом локтевого отростка и травматический шок. Состояние пострадавшего квалифицировано как тяжелое.
Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с положениями трудового законодательства РФ, по факту несчастного случая начато официальное расследование.
Ранее сообщалось, что Роструд проверил проверку обстоятельств, из-за которых рабочий сорвался с высоты 10 метров на стройплощадке в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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