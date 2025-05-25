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Происшествия

Дракой водителей в нижегородской "Школе 800" заинтересовался Роструд

03 июня 2025 12:50  [80] Происшествия
Драка школьных водителей в Школе 800 закончилась проверкой Роструда

В одном из корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде произошла драка между двумя водителями, которая закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

Инцидент случился в комнате отдыха водителей корпуса школы в Верхних Печерах. По предварительным данным, оба сотрудника находились на рабочем месте и занимались служебными делами, когда между ними вспыхнула словесная ссора. Перепалка вскоре переросла в драку.

В результате один из водителей, 59-летний мужчина, получил серьезные травмы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где врачи диагностировали у него перелом скуловой дуги и ушибленную рану губы. Повреждения квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на территории ПАО "ЗМЗ" в городе Заволжье пострадал один из сотрудников предприятия.

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Теги:
Госинспекция труда Школа 800
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