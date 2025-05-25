Дракой водителей в нижегородской "Школе 800" заинтересовался Роструд Происшествия

В одном из корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде произошла драка между двумя водителями, которая закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

Инцидент случился в комнате отдыха водителей корпуса школы в Верхних Печерах. По предварительным данным, оба сотрудника находились на рабочем месте и занимались служебными делами, когда между ними вспыхнула словесная ссора. Перепалка вскоре переросла в драку.

В результате один из водителей, 59-летний мужчина, получил серьезные травмы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где врачи диагностировали у него перелом скуловой дуги и ушибленную рану губы. Повреждения квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на территории ПАО "ЗМЗ" в городе Заволжье пострадал один из сотрудников предприятия.