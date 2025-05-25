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Политика

14 иностранцев получили в Нижнем Новгороде разрешения на проживание в РФ

04 июня 2025 16:58  [4] Политика
14 иностранцев получили в Нижнем Новгороде разрешения на проживание в РФ

Фото: пресс-центр МВД России

В Нижнем Новгороде 14 иностранным гражданам были вручены разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, они прибыли из Австрии, США, Канады и Германии, сделав осознанный выбор в пользу России из-за несогласия с идеологическими курсами своих стран.

Документы были оформлены в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 702 от 19 августа 2024 года, направленного на гуманитарную поддержку лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Разрешения на проживание, памятные подарки и книги об истории России и Нижегородской области иностранцам вручил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Андрей Кнаус. Он поздравил участников церемонии и пожелал им здоровья, успехов и благополучной жизни в новой стране.

Иностранцы подчеркнули, что их решение связано с согласием с российской политикой, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, и стремлением обеспечить лучшее будущее своим детям.

Австриец Хубер Тобиас Каспар отметил, что видит в России большие перспективы для развития в IT-сфере.

"Моя профессиональная деятельность связана с информационными технологиями, однако уровень развития данной отрасли в моей стране оставляет желать лучшего. Именно поэтому меня привлекает Россия – страна, предоставляющая широкие возможности для дальнейшего развития моей карьеры в IT-индустрии", - подчеркнул он.

После официальной части мероприятия иностранцев пригласили в Музей паспорта. Экскурсию провела председатель Совета ветеранов УВМ Ольга Лицова. Гости познакомились с историей российских удостоверений личности и техникой, применявшейся для их изготовления.

В завершение визита участники мероприятия оставили тёплые пожелания сотрудникам миграционной службы в книге отзывов. Иностранцы поблагодарили полицейских за оперативную и внимательную работу и выразили намерение в будущем получить российское гражданство.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил российский паспорт главе фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" немке Лиане Килинч.

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Теги:
Иностранцы Мигранты Переселение
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