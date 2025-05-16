Канадская семья Фейнстра устроила тур по своей нижегородской ферме Общество

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, продолжает обустраивать свою ферму и делится подробностями жизни на российской земле. Очередное видео с обзором хозяйства появилось на их YouTube-канале Countryside Acres.

Отец семейства Аренд Фейнстра начал рассказ с кур. Он удивился, что в России птицам не подрезают клювы. На Западе, по его словам, это обычная практика. Мужчина подчеркнул, что процедура не причиняет боли и сравнима с подстриганием ногтей или когтей у домашних животных.

По его мнению, подрезание клювов помогает предотвратить травмы и гибель среди кур. Фейнстра назвал их "каннибалами", отметив, что в больших стаях птицы могут не узнавать друг друга и начинать клеваться. Острые клювы в таких случаях могут стать причиной серьезных травм. В ближайшее время он планирует заняться этой процедурой.

Затем канадец показал сад. Рабочие уже начали высаживать растения, а на следующей неделе планируется посадка арбузов. Позже на участке появятся фруктовые деревья и тыквы.

Часть территории отведена под строительство мастерской — здание будет красным. Половину помещения планируют использовать для содержания коров. Фейнстра надеется, что рогатый скот удастся приобрести уже этим летом.

Также он показал небольшое здание, которое ранее семья уже демонстрировала. Сейчас здесь располагается их частная "школа". Дети учатся в ней по 3-4 часа в день, а остальное время помогают на ферме и играют.

Аренд подчеркнул, как важно давать детям возможность учиться через практику. Он понимает, что не всё будет получаться с первого раза, но считает, что обязан как родитель поддерживать и направлять.

В завершение видео мужчина представил нового члена семьи — щенка по кличке Люси. Собаку недавно купили, но она уже успела натворить бед: растерзала одну из кур, сбежавших из вольера. Фейнстра выразил надежду, что удастся скорректировать поведение Люси. В противном случае, по его словам, семье, возможно, придётся с ней расстаться, чтобы не навредить хозяйству.

Ранее канадская семья показала строящийся дом.