Red Wings не получила разрешение на рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек

Авиакомпании Red Wings отказано в предоставлении временного допуска на выполнение регулярных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Бишкек. Соответствующее решение было опубликовано Росавиацией 3 июня.
Перевозчик планировал запустить полёты дважды в неделю. Однако, как указано в официальном документе ведомства, постоянные разрешения на выполнение рейсов по данному направлению уже закреплены за авиакомпаниями "Сибирь" и "Северный ветер".
Несмотря на это, в текущем расписании международного аэропорта Стригино рейсы в Бишкек отсутствуют.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" с мая возобновила выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Оренбург. Также сообщалось, что авиакомпания Red Wings открыла регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси (Грузия).
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