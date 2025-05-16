Самолеты "Икара" смогут летать из Нижнего Новгорода в Сухум ежедневно Общество

Авиаперевозчик "Икар" получил официальное разрешение на выполнение ежедневных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Сухум. Соответствующий допуск выдала Росавиация, о чем говорится в приказе, подписанном 21 мая 2025 года.

Несмотря на полученное разрешение на выполнение полетов семь раз в неделю, в текущем расписании авиакомпании рейсы пока заявлены только по пятницам. Первый прямой перелет из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии состоялся 13 мая.

Для поддержки маршрута власти Нижнего Новгорода планируют выделить субсидии в размере 14,8 млн рублей. Эти средства направят на частичное покрытие затрат авиакомпании, что позволит сделать билеты более доступными для пассажиров.

Ранее пассажиры первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум поделились с НИА "Нижний Новгород" своими впечатлениями от перелета. Также сообщалось о стоимости билетов из Нижнего до Сухума: цена стартует от 7 181 рубля.