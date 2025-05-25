Дом и баня сгорели в СНТ в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в садоводческом некоммерческом товариществе "Заря". Об этом сообщили в региональном МЧС.

Когда прибыли первые расчеты пожарно-спасательной службы открытое пламя уже охватило садовый дом и стоящую рядом баню.

Трое человек, включая одного ребенка, успели самостоятельно покинуть горящее строение до прибытия спасателей.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали возгорание на площади 105 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Этим займутся дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что в деревне Мякотинское Борского округа сгорели дом, гараж и машина.