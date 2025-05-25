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Происшествия

Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 8 июня

03 июня 2025 14:00  [105] Происшествия
Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 8 июня

Фото: Александр Воложанин

В ближайшие дни на территории Нижегородской области сохранится высокий риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ряде районов региона с 4 по 8 июня ожидается пожароопасность 4 класса.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Нижегородской области настоятельно призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности.

В период повышенной угрозы возгораний категорически запрещается посещать леса, особенно в тех районах, где установлен высокий или чрезвычайный уровень пожароопасности. Также запрещено сжигать мусор на дачных участках или вблизи лесных массивов. Разведение костров в лесу также недопустимо.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 2 июня на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ) вспыхнул пожар.

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Теги:
Пожар Пожароопасность
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