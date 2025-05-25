Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 8 июня

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В ближайшие дни на территории Нижегородской области сохранится высокий риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
В ряде районов региона с 4 по 8 июня ожидается пожароопасность 4 класса.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Нижегородской области настоятельно призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности.
В период повышенной угрозы возгораний категорически запрещается посещать леса, особенно в тех районах, где установлен высокий или чрезвычайный уровень пожароопасности. Также запрещено сжигать мусор на дачных участках или вблизи лесных массивов. Разведение костров в лесу также недопустимо.
Ранее сообщалось, что поздним вечером 2 июня на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ) вспыхнул пожар.
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