Запуск трамвайного маршрута №8 в Нижнем Новгороде откладывается

Запуск трамвайного маршрута №8 в Нижнем Новгороде откладывается. Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, движение не начнется в ранее обозначенные сроки.

Главной причиной переноса стало отсутствие оборудованных посадочных площадок на участке между станцией метро "Кировская" и разворотным кольцом на улице Малышева.

Накануне, 4 июня, специалисты провели комиссионную проверку нового трамвайного отрезка. По итогам осмотра было установлено, что пути и контактная сеть полностью готовы к эксплуатации. Однако подрядчик не завершил строительство платформ для посадки и высадки пассажиров.

На данный момент остановочные пункты не соответствуют требованиям безопасности, что делает невозможным начало перевозок.

За срыв сроков подрядной организации начислен штраф. Кроме того, с этой компанией уже был расторгнут контракт на выполнение следующих этапов реконструкции трамвайной сети.

Точная дата запуска маршрута №8 пока не определена. Представители властей пообещали сообщить ее дополнительно.

Ранее власти рассказали о сроках завершения ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде.