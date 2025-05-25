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Общество

Маршрут трамвая №417 в Нижнем Новгороде изменят из-за ремонта путей

30 мая 2025 12:23  [108] Общество
Маршрут трамвая №417 в Нижнем Новгороде сократят из-за ремонта путей

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартует масштабная реконструкция трамвайного пути на участке от улицы Аксакова до парка имени 1 Мая. Работы начнутся 31 мая, сообщили в ООО "Экологические проекты".

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет около 11 километров одиночного пути. В рамках проекта запланирована полная замена рельсового полотна и контактной сети.

В связи с началом реконструкции изменится схема движения трамвая №417. С 31 мая он будет курсировать только на участке от 52-го квартала до улицы Игарской.

На период проведения работ для пассажиров предусмотрены альтернативные маршруты. Жители микрорайона Дачный смогут воспользоваться автобусами №88 и №19. Для жителей улиц Обухова и Спортивной доступны маршруты №38 и №7, проходящие по улицам Чкалова и Октябрьской Революции.

Завершить реконструкцию планируется в четвертом квартале текущего года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала информацию о том, как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июне. 

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Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
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