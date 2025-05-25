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Экономика

Суд отменил штраф Приволжской электронной таможни после вмешательства бизнес-омбудсмена

05 июня 2025 09:48  [44] Экономика
Суд отменил штраф Приволжской электронной таможни после вмешательства бизнес-омбудсмена

Компания, поставляющая оборудование для производственных площадок, обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области с жалобой на действия Приволжской электронной таможни.

Поводом для обращения стало назначение административного наказания по итогам таможенного досмотра. Организация была оштрафована за "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Однако предприниматель с решением не согласился, указав на многочисленные нарушения, допущенные при проведении проверки. В частности, были зафиксированы несоблюдения при взвешивании груза, а также при оформлении и предоставлении актов досмотра. Кроме того, по мнению заявителя, таможня затягивала судебное разбирательство, не предоставляя вовремя документы, запрошенные судом.

Общественный помощник Уполномоченного Татьяна Антипова подготовила заключение по делу, в котором обратила внимание суда на ряд процессуальных нарушений. Среди них — отсутствие подписи предпринимателя в акте досмотра и подписание документа неуполномоченным должностным лицом, не присутствовавшим при проверке.

Суд принял доводы защиты и признал постановление о назначении административного наказания незаконным. Решение таможни было отменено, права предпринимателя восстановлены в полном объеме.

"Если предприниматель не согласен с действиями или результатами проверки контрольно-надзорных органов, нужно отстаивать свои законные права. С начала 2025 года в аппарат Уполномоченного поступило 5 подобных обращений. Два находятся в работе: одному заявителю юристы аппарата помогли подготовить заключение для суда, другому — возражения по результатам проверки. По трём случаям уже удалось добиться полного восстановления прав предпринимателей", — отметил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

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Теги:
бизнес Суд Уполномоченный по правам предпринимателей
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