Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 июня 2025 09:20  [66] Несчастный случай с двумя рабочими произошел на заводе в Дзержинске
03 июня 2025 20:00  [345] Рулон бумаги придавил рабочего на заводе в Балахне
03 июня 2025 19:15  [476] Почти 150 нижегородцев отравились алкоголем в 2024 году
03 июня 2025 18:00  [298] Небольшой рост наркологических заболеваний зафиксирован в Нижегородской области
03 июня 2025 17:28  [339] Нижегородский суд вынес наказание трем организаторам смертельной прогулки на яхте
03 июня 2025 16:43  [1034] Трех нижегородцев наказали за незаконный лов рыбы на Оке
03 июня 2025 14:52  [298] Нижегородца оштрафовали за выражение ненависти к женщине в интернете
03 июня 2025 14:00  [259] Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 8 июня
03 июня 2025 13:45  [319] Нижегородец получил условный срок за попытку взятки сотруднику ДПС
03 июня 2025 12:50  [328] Дракой водителей в нижегородской "Школе 800" заинтересовался Роструд
Происшествия

Несчастный случай с двумя рабочими произошел на заводе в Дзержинске

04 июня 2025 09:20  [66] Происшествия
Несчастный случай с двумя рабочими произошел на заводе в Дзержинске

Два сотрудника предприятия ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске пострадали в результате инцидента, сообщает нижегородская трудовая инспекция.

По данным ведомства, несчастный случай произошел во время выполнения резательных операций на труборезном станке.

В результате происшествия оба работника получили травмы мягких тканей. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в медицинское учреждение. Врачами было установлено, что один из пострадавших получил легкие повреждения, тогда как состояние второго оценивается как тяжелое.

Как отметил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с нормами трудового законодательства России, ведомство начало расследование группового несчастного случая. Целью проверки является выяснение всех обстоятельств происшествия и установление его причин.

Ранее сообщалось, что в Балахне Нижегородской области рабочего на предприятии придавило рулоном бумаги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
Поделиться:
Новости по теме
03 июня 2025 12:50  [328] Дракой водителей в нижегородской "Школе 800" заинтересовался Роструд
02 июня 2025 18:20  [445] Монтажник упал с высоты и получил многочисленные переломы в Выксе
22 мая 2025 13:28  [863] Гибель 9-летнего ребенка в ДТП на Комсомольской закончилась уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных