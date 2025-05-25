Несчастный случай с двумя рабочими произошел на заводе в Дзержинске

Два сотрудника предприятия ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске пострадали в результате инцидента, сообщает нижегородская трудовая инспекция.
По данным ведомства, несчастный случай произошел во время выполнения резательных операций на труборезном станке.
В результате происшествия оба работника получили травмы мягких тканей. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в медицинское учреждение. Врачами было установлено, что один из пострадавших получил легкие повреждения, тогда как состояние второго оценивается как тяжелое.
Как отметил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с нормами трудового законодательства России, ведомство начало расследование группового несчастного случая. Целью проверки является выяснение всех обстоятельств происшествия и установление его причин.
Ранее сообщалось, что в Балахне Нижегородской области рабочего на предприятии придавило рулоном бумаги.
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