Несчастный случай с двумя рабочими произошел на заводе в Дзержинске Происшествия

Два сотрудника предприятия ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске пострадали в результате инцидента, сообщает нижегородская трудовая инспекция.

По данным ведомства, несчастный случай произошел во время выполнения резательных операций на труборезном станке.

В результате происшествия оба работника получили травмы мягких тканей. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в медицинское учреждение. Врачами было установлено, что один из пострадавших получил легкие повреждения, тогда как состояние второго оценивается как тяжелое.

Как отметил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с нормами трудового законодательства России, ведомство начало расследование группового несчастного случая. Целью проверки является выяснение всех обстоятельств происшествия и установление его причин.

Ранее сообщалось, что в Балахне Нижегородской области рабочего на предприятии придавило рулоном бумаги.