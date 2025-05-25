Девять дел коррупционной направленности возбудили в Нижегородской области Происшествия

Более 4 млн рублей добровольно возместили участники уголовных дел, связанных с коррупцией, в Нижегородской области. Об этом сообщила майор юстиции Екатерина Хуснуллина, старший следователь КМО ГСУ ГУ МВД РФ по региону, в ходе официального брифинга.

По словам представителя следствия, с начала 2025 года в Нижегородской области возбуждено девять уголовных дел коррупционной направленности. В производстве находилось 13 дел, охватывающих 17 преступлений. В суд уже направлены два дела в отношении семи обвиняемых, которым вменяется пять эпизодов преступной деятельности.

Общий ущерб по делам, переданным в суд, превысил 14 млн рублей. Из этой суммы более 4 млн фигуранты выплатили добровольно ещё на стадии предварительного расследования. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 12,5 млн рублей.

Одним из показательных дел стало расследование, проведённое следственной частью СУ УМВД России по Дзержинску. Обвинение было выдвинуто в адрес директора кадастровой организации, действовавшей совместно с группой из шести человек. С ноября 2021 года по апрель 2024-го они реализовали схему незаконного выкупа земельных участков в посёлках Пыра и Петряевка по льготной стоимости.

Злоумышленники, не выполнив обязательного условия по строительству капитальных объектов, установили на участках некапитальные сооружения и подали в регистрирующий орган ложные сведения о якобы возведённой недвижимости. В результате бюджету Дзержинска был нанесён ущерб в размере более 14 млн рублей.

Следствием установлено, что группа причастна к пяти аналогичным эпизодам. Все дела были объединены в одно производство. Обвиняемым, не признавшим вину, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на пять земельных участков и одну квартиру, принадлежащие фигурантам, на общую сумму более 12,5 млн рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.

Майор юстиции Екатерина Хуснуллина также призвала жителей региона не оставаться равнодушными к коррупционным проявлениям и сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы. Все обращения будут рассмотрены в установленном порядке с соблюдением конфиденциальности.

"Важно отметить, что предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях является гражданским долгом каждого жителя области и способствует укреплению законности в регионе", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что суд в Нижегородской области признал менеджера коммерческой фирмы виновным в передаче крупной взятки должностному лицу.