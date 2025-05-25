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Происшествия

Нижегородец получил условный срок за попытку взятки сотруднику ДПС

03 июня 2025 13:45  [3] Происшествия
Нижегородец получил срок за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Нижнем Новгороде суд признал местного жителя виновным в попытке дать взятку сотруднику полиции, сообщает СК России по Нижегородской области.

Мужчина пытался избежать ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, предложив инспектору деньги.

По данным следственного отдела по Ленинскому району, инцидент произошел 6 февраля. Находясь в служебном автомобиле ДПС, мужчина хотел передать сотруднику ГИБДД 50 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него административный протокол.

Однако полицейский отказался от денег и пресек противоправные действия. Впоследствии в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу. В качестве наказания ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор "ГлавУКС Нижнего Новгорода" получил 10 лет тюрьмы за взятку в размере 6 млн рублей.

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Теги:
Взятки СК РФ Уголовное дело
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