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Происшествия

СК завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова

30 мая 2025 16:21  [112] Происшествия
СК завел дело о взятках против экс-главы нижегородского ГУММиД Левдикова

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МКУ "Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода" Андрея Левдикова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2024-2025 годах подозреваемый содействовал победе коммерческой организации в муниципальном конкурсе на выполнение работ по строительству и ремонту дорог в Нижнем Новгороде. После заключения контракта он обеспечил беспрепятственное сопровождение сделки.

Установлено, что за свои действия Левдиков получил вознаграждение от учредителя компании — оплату ремонта в собственной квартире. Сумма, по данным следствия, превысила 7 млн рублей.

Противоправные действия выявлены во взаимодействии Следственного комитета и оперативных сотрудников регионального управления ФСБ. В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства самого фигуранта, а также у его родственников.

На данный момент бывший чиновник скрывается от следствия. Он объявлен в федеральный розыск.

Следственные действия продолжаются. Сотрудники СК и оперативные службы устанавливают местонахождение подозреваемого, а также проверяют возможные дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

Напомним, что с поста главы "ГУММиД" Левдиков ушел по собственному желанию. Это произошло в середине мая. 

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Теги:
Взятки Уголовное дело чиновники
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