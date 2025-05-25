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Происшествия

Экс-чиновнику из Нижнего Новгорода дали 10 лет за многомиллионную взятку

02 июня 2025 16:53  [115] Происшествия
Экс-чиновника посадили на 10 лет за взятку в 6 млн рублей

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Шемчуку, бывшему генеральному директору муниципального учреждения "ГлавУКС Нижнего Новгорода". Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщает официальный телеграм-канал судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, Шемчук занимал руководящую должность с октября 2019 года по ноябрь 2021 года. В декабре 2020 года учреждение, которым он руководил, заключило контракт с компанией "АВК Групп" на реставрацию исторического здания в Нижнем Новгороде. Общая сумма контракта составила более 136 млн рублей, из которых почти 23 млн были предусмотрены на восстановление окон и дверей.

Подрядчик затянул работы и накопил долги по этому контракту. Чиновник связался с компанией из-за финансовых проблем и предложил заместителю гендиректора "АВК Групп" за незаконное содействие в оплате работ и общее покровительство по контракту оказать ему услугу имущественного характера. Речь шла о выкупе через договор цессии долга компании "Мастер", где Шемчук ранее был директором и нес субсидиарную ответственность на сумму 6 млн рублей перед банком "Оранжевый".

Договор был оформлен, и "АВК Групп" перевела указанную сумму на счет банка в счёт погашения долга. В течение года после этого Шемчук обеспечивал беспрепятственную оплату работ по контракту, включая сумму более 10 млн рублей за фактически не выполненные работы.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее, его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший чиновник лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных структурах сроком на 8 лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать у Шемчука 6 млн рублей — сумму, полученную в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего директора МКУ "Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода" Андрея Левдикова возбуждено уголовное дело из-за взятки более 7 млн рублей.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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