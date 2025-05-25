Озвучена программа второго фестиваля искусств "Горький +" в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

С 20 по 22 июня в Нижнем Новгороде пройдёт второй фестиваль искусств "Горький +" (16+), в программе которого — театральные премьеры, лекции, кинопоказы, экскурсии и другие культурные события. Форум основан на идеях Максима Горького и направлен на поддержку значимых явлений современной культуры, сохранение литературного наследия писателя и его популяризацию среди широкой аудитории.

Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист России, дважды лауреат Государственной премии РФ Евгений Миронов.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, фестиваль стал не просто событием, а многоуровневой платформой, объединяющей театральные, образовательные и исследовательские инициативы. Особую ценность он видит в участии местных театров, актёров и сообществ.

Одна из главных тем фестиваля в 2025 году — творческие связи Максима Горького с ключевыми фигурами XX века, включая Антона Чехова и Юрия Гагарина. В этом году к участию привлечены режиссёры из стран БРИКС. Они изучают произведения Горького и Чехова и представляют собственные театральные интерпретации в формате лабораторий.

Так, можно будет увидеть эскиз пьесы "Чайка" в постановке Ленерсона Полонини (Бразилия), третьего акта "На дне" режиссёра Ли Юй (Китай), а также эскиз спектакля "Дети солнца", над которым работает Константин Кучикин.

Коллектив из Аргентины под руководством Гильермо Какаче покажет собственную версию "Чайки" Чехова. Постановка будет оформлена как открытая репетиция, где зрители окажутся за одним столом с героями, а все роли исполнят пять женщин разных возрастов.

Ключевым событием фестиваля станет спектакль-концерт "Рассказы Горького" с участием Евгения Миронова и Московского государственного академического камерного хора.