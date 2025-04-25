Марка Эйдельштейна чуть не выгнали из театрального вуза из-за Голливуда Культура и отдых

Голливуд едва не стал причиной отчисления Марка Эйдельштейна из театрального вуза, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", беседуя с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Заслуженный артист РФ признался, что едва не отчислил нижегородца во время его учебы в Школе-студии из-за увлечения Голливудом. Марк учился на курсе известных педагогов Марины Брусникиной и Сергея Щедрина.

"Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда", — заявил ректор Школы-студии МХАТ.

При этом Золотовицкий отметил, что Марку удалось преодолеть трудности, успешно окончить учебу и состояться в профессии. Сейчас актер активно снимается в кино и сериалах, среди его проектов фильм "Анора" (18+), завоевавший пять "Оскаров" в 2025 году.

"Марк молодец. Дай бог, чтобы сохранил себя. Я бы на его месте не бросал театр. В театре актер подпитывается новой драматургией, новыми ролями, режиссерами. Я видел его в дипломных спектаклях — он был очень хорош", — добавил собеседник НИА "Нижний Новгород".

Полное интервью с Игорем Золотовицким можно прочитать здесь.

Напомним, что у Марка Эйдельштейна возникли сложности с учебой в ННГУ имени Лобачевского. Чтобы закрыть "хвосты", ему пришлось приехать этой весной в Нижний Новгород.