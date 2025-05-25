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Общество

Система самообслуживания появилась в нижегородском аэропорту

05 июня 2025 15:18  [102] Общество
Система самообслуживания появилась в нижегородском аэропорту

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова стал первым в России, где начала функционировать обновлённая версия системы BAGS ID — комплекса для самостоятельной регистрации пассажиров и их багажа.

Разработанная компанией "Авиакод", технология позволяет путешественникам без участия сотрудников пройти регистрацию на рейс, оформить и сдать багаж, а также оплатить дополнительные услуги.

Система представляет собой интерактивный киоск с сенсорной панелью и сканером. Для начала регистрации пассажиру требуется лишь паспорт. После идентификации можно получить посадочный талон, взвесить багаж, проверить его габариты и отправить вещи на досмотр. При необходимости дополнительный багаж можно оплатить прямо через интерфейс устройства.

Ранее базовая версия BAGS ID была установлена в аэропортах Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского. Однако именно в нижегородском аэропорту впервые внедрена расширенная модификация системы с дополнительными функциями.

Технология учитывает интересы всех сторон, задействованных в перевозке. Авиакомпании получают автоматизированный контроль за соблюдением норм провоза багажа, а также интеграцию с системой розыска утерянных вещей. Аэропорт, в свою очередь, может оптимизировать работу персонала и повысить пропускную способность терминала без необходимости расширения площадей.

Для пассажиров BAGS ID — это прежде всего удобство, скорость и технологичность. По данным управляющей компании, новым сервисом уже воспользовались свыше 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Red Wings отказали в предоставлении временного допуска на выполнение регулярных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Бишкек.

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Теги:
Аэропорт Технологии
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