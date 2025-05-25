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Происшествия

Ритуальная компания ошибочно "похоронила" живого пациента в Богородске

05 июня 2025 14:03  [135] Происшествия
Ритуальная компания ошибочно похоронила живого пациента в Богородске

Ритуальная компания в Нижегородской области сообщила родственникам о смерти мужчины, в то время как пациент находился в реанимации и был жив. Об этой ситуации рассказал телеканал "Кстати..." (16+).

Инцидент произошел в Богородской центральной районной больнице. Вечером мужчине стало плохо, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Однако уже на следующий день дочери пациента позвонили представители ритуального агентства и сообщили о смерти отца.

Не сомневаясь в достоверности информации, женщина прибыла в салон, где вместе с родственниками за полтора часа успела выбрать гроб, обсудить детали похорон и оповестить семью по всей стране. Родственники из Москвы, Оренбурга и Армении начали покупать билеты на церемонию прощания.

Однако вскоре сотрудники ритуальной службы вновь связались с семьей — на этот раз с неожиданным сообщением: мужчина оказался жив. Ошеломленные родные немедленно отправились в больницу, чтобы выяснить, как их контакты оказались у похоронной компании и кто сообщил ложную информацию.

На месте вместо объяснений администрация больницы вызвала охрану. Прибывшие сотрудники Росгвардии заявили, что подобные случаи происходят регулярно.

Представители ритуальной компании отказались раскрыть, откуда получают сведения о пациентах. Главврач медицинского учреждения долго избегала общения с журналистами, а позднее сообщила, что по факту произошедшего начата служебная проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные проводят ритуалы черной магии на кладбище домашних животных в Автозаводском районе.

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Теги:
Богородск Кладбище
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