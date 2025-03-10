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Общество

Почти 330 невостребованных тел ежегодно хоронят в Нижнем Новгороде

19 марта 2025 12:05  [93] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ежегодно в Нижнем Новгороде хоронят около 330 неопознанных и невостребованных трупов. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

С докладом перед депутатами выступил директор муниципального бюджетного учреждения "Комбинат ритуальных услуг населению" Михаил Широков. 

По его словам, учреждение занимается, в том числе, захоронением невостребованных и неопознанных граждан. За 2024 год таких было 311. 

Он добавил, что с этого года МБУ будет заниматься содержанием могил невостребованных и неопознанных: скос травы, вывоз мусора, установка табличек, надгробий и так далее. Раньше такая работа не проводилась. Он озвучил, что за три года на кладбищах появилось 994 таких могил. По ним и будет проводится работа. 

Ранее сообщалось, что на расчистку муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода выделено 8 млн рублей. 

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Теги:
Гордума Похороны
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