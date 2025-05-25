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Происшествия

Врач из Нижнего Новгорода выманивал деньги за бесплатные медуслуги

05 июня 2025 20:03  [84] Происшествия
Врач из Нижнего Новгорода выманивал деньги за бесплатные медуслуги

Фото: Кира Мишина

Бывшего врача частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница РЖД – Медицина" в Нижнем Новгороде признали виновным в мошенничестве с пациентами. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, 55-летний медик на протяжении почти четырёх лет — с апреля 2020 года по февраль 2024 года — предлагал пациентам платные медицинские процедуры и расходные материалы, которые в действительности должны были предоставляться бесплатно за счёт бюджетных средств.

Таким образом, он незаконно получил от граждан более 1,2 миллиона рублей.

После выявления нарушений врач добровольно возместил причинённый ущерб пострадавшим. Суд учёл это обстоятельство при вынесении приговора.

По части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество") мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у пенсионера из Городца в Нижегородской области полмиллиона рублей.

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Теги:
Врачи Мошенничество
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