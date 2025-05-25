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Происшествия

Полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Нижегородской области

05 июня 2025 16:47  [109] Происшествия
Полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Нижегородской области

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего более 25 лет назад.

Трагедия случилась 8 октября 1998 года на станции Ильино в Володарском районе Нижегородской области. Железнодорожники обнаружили на платформе тело мужчины без признаков жизни. Прибывшая следственно-оперативная группа зафиксировала у погибшего колото-резаные ранения в области живота, указывавшие на насильственный характер смерти.

Несмотря на проведённые в то время следственные и оперативные мероприятия, преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако спустя годы сотрудники транспортной полиции и следователи вновь вернулись к расследованию.

В ходе кропотливой работы удалось восстановить картину событий и установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 64-летний уроженец Тюменской области, ранее неоднократно судимый. После убийства он продолжительное время скрывался от следствия.

Как выяснилось, в день трагедии погибший вместе со своим знакомым распивал спиртное на станции в ожидании поезда. К ним подошёл незнакомец и попросил поделиться алкоголем. Получив отказ, он вступил в словесную перепалку, которая переросла в драку. В ходе конфликта мужчина нанёс оппоненту удар ножом в живот и скрылся с места происшествия.

Позже выяснилось, что вскоре после убийства подозреваемый был осуждён за другие тяжкие преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, что затруднило его розыск.

В настоящее время следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Ранее сообщалось, что в Выксе Нижегородской области был найден автомобиль с четырьмя трупами.

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Теги:
МВД Транспорт Убийство
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