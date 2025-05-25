1,5 млн рублей штрафа за взятку в 220 тысяч присудили нижегородскому менеджеру Происшествия

Суд в Нижегородской области признал менеджера коммерческой фирмы виновным в передаче крупной взятки должностному лицу.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, фигурант дела пытался обеспечить заключение выгодных контрактов, передав 220 тысяч рублей начальнику отдела закупок дорожно-эксплуатационного предприятия.

По данным следствия, преступление произошло в 2023 году. Менеджер, представлявший интересы коммерческой организации, стремился обеспечить поставку материально-технических ресурсов для благоустройства сквера в рамках муниципального контракта. С этой целью он предложил и передал денежное вознаграждение чиновнику.

Незаконные действия были выявлены сотрудниками Следственного комитета России при содействии прокуратуры и оперативников УФСБ по Нижегородской области. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении получателя взятки в настоящее время рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что нижегородец отделался условным сроком за попытку взятки сотруднику ДПС.