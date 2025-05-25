Главе СКР Бастрыкину доложат о преступлении против несовершеннолетней из Чувашии

Следственный комитет России продолжает разбираться в резонансном уголовном деле о преступлении против несовершеннолетней жительницы Чувашской Республики, произошедшем на территории Нижегородской области.
Ранее в эфире федеральных телеканалов был показан сюжет, в котором обсуждалось уголовное преследование жителя Нижегородской области. Он обвиняется в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении школьницы из соседнего региона. Как сообщается, расследование по этому делу уже завершено, и материалы переданы в суд.
Однако в ходе дальнейшего развития событий потерпевшая изменила показания. Теперь она утверждает, что к преступлению может быть причастен другой мужчина, проживающий в Чувашии.
В связи с этим следственные органы СК России по Чувашской Республике организовали проверку по вновь озвученным обстоятельствам.
Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования и результатах уголовного дела. Кроме того, аналогичный отчет о проверке по новой версии событий подготовит руководитель СУ СК России по Чувашской Республике Полтинин А.В.
Ведомство продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК организовал доследственную проверку в связи с гибелью 19-летнего юноши на водоеме в Борском округе Нижегородской области.
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