Бастрыкин взял на контроль гибель нижегородца из-за упавшего дерева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после гибели мужчины в городе Перевозе Нижегородской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Инцидент произошел в мае текущего года. На 63-летнего пешехода упало дерево. Мужчина получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу, однако спустя несколько часов скончался. Позже оказалось, что основание упавшего дерева было в трухлявом состоянии, следов спиливания не обнаружено.
По данному факту СУ СК России по Нижегородской области начало расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений.
Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина предоставить информацию о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ход исполнения поручения будет контролироваться центральным аппаратом Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что СУ СКР по Нижегородской области инициировал проверку по факту гибели двухмесячного ребенка из-за отравления угарным газом.
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