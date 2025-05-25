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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль гибель нижегородца из-за упавшего дерева

05 июня 2025 15:47  [95] Происшествия
Бастрыкин взял на контроль гибель нижегородца из-за упавшего дерева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после гибели мужчины в городе Перевозе Нижегородской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в мае текущего года. На 63-летнего пешехода упало дерево. Мужчина получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу, однако спустя несколько часов скончался. Позже оказалось, что основание упавшего дерева было в трухлявом состоянии, следов спиливания не обнаружено. 

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области начало расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений.

Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина предоставить информацию о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ход исполнения поручения будет контролироваться центральным аппаратом Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Нижегородской области инициировал проверку по факту гибели двухмесячного ребенка из-за отравления угарным газом.

 

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Теги:
Перевоз СК РФ Смертность
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