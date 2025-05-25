Резиденты забронировали почти 75% площадей нижегородского ИТ-квартала "Неймарк" Общество

Почти три четверти будущих площадей высокотехнологичного технопарка, который создается рядом с ИТ-кампусом "Неймарк" в Нижнем Новгороде, уже зарезервированы под размещение компаний. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью ТАСС на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (12+).

По словам главы региона, проект ИТ-квартала стартовал с целью создания офисного пространства для как крупных, так и небольших ИТ-компаний.

"Мы уже подписали предварительный меморандум на размещение примерно на 70% площадей. Это около 130 тысяч квадратных метров. То есть можно говорить, что кампус и квартал уже фактически сформированы", — отметил Никитин.

Он также сообщил, что команда ИТ-кампуса "Неймарк" уже начала работу. В этом году учебное заведение примет 250 студентов, еще 50 были зачислены в прошлом.

"Существует стипендия "Неймарк" для тех, кто поступает на эту программу. Мы уже начали реализацию первых образовательных курсов, и будем их развивать", — добавил губернатор.

По его словам, ИТ-кампус "Неймарк" задуман как ключевой проект, способный изменить подход к ИТ-образованию не только в России, но и на международном уровне.

"Наша цель — готовить востребованных специалистов для глобального рынка. Мы открыты для талантливых студентов со всего мира, которые ориентированы на информационные технологии", — подчеркнул Никитин.

Он также рассказал о масштабах инфраструктуры будущего кампуса. В центре города планируется построить современные общежития на 5,6 тысячи мест и крупный учебный корпус.

"Это уже не просто проект на бумаге — завершена первая очередь строительства. Всего запланировано пять этапов, общая площадь составит 225 тысяч квадратных метров. Современная материально-техническая база — важнейшее условие, чтобы привлекать лучших студентов и преподавателей, которые ценят комфорт", — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения.