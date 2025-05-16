Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК" Общество

Фото: Максим Горшков

В ИТ-кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде прошла презентация коливингов — современных общежитий нового поколения, предназначенных для студентов, обучающихся по цифровым направлениям. Общая вместимость жилых корпусов составит свыше 1 330 человек.

Коливинги получили названия в честь выдающихся ученых и новаторов, связанных с городом. Среди них — Николай Лобачевский, Иван Брайцев, Зинаида Баталова и другие. Студентам предложат комфортные, полностью меблированные комнаты, а также общие зоны отдыха и кухни на этажах.

В рамках экскурсии для родителей исполняющий обязанности ректора университета "НЕЙМАРК" Алексей Хабибуллин и ответственный секретарь приемной кампании Роман Спицын рассказали о возможностях, которые открывает обучение в кампусе. По их словам, выпускники как действующих, так и новых сетевых программ смогут получить два диплома, а также пройти практику у ведущих специалистов ИТ-компаний — партнеров университета.

Для старшеклассников предусмотрены специальные подготовительные курсы, которые помогут успешно пройти вступительные испытания. Алексей Хабибуллин отметил, что ключевая задача кампуса мирового уровня заключается в том, чтобы поддерживать интерес школьников к ИТ-сфере, помогать им стать сильными абитуриентами, а впоследствии — востребованными профессионалами.

Одаренные школьники смогут рассчитывать на особые условия поступления и получение стипендии. Так, участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также стобалльники ЕГЭ по математике, информатике или физике смогут претендовать на ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей. Победители финального этапа олимпиады будут получать по 30 тысяч рублей в месяц в течение первого года обучения.

Развитие инфраструктуры кампуса будет происходить поэтапно. Первые коливинги на улице Малой Ямской планируется открыть уже к началу следующего учебного года.

Напомним, создание сети современных университетских кампусов в России реализуется по поручению президента Владимира Путина. Согласно плану, к 2030 году в стране должно быть построено 25 таких объектов. Проект курируется Правительством РФ и Министерством науки и высшего образования, а также реализуется при поддержке национального проекта "Молодёжь и дети". На сегодняшний день в стадии проектирования и строительства находятся 24 кампуса, один из которых уже введён в эксплуатацию в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году общее количество кампусов должно достичь 40.

Концепция кампусов предполагает создание современной образовательной среды с трансформируемыми аудиториями и открытыми пространствами, что способствует формированию единой корпоративной культуры среди студентов, преподавателей и исследователей. Финансирование осуществляется за счёт федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Всего в рамках двух конкурсных отборов было определено 17 проектов: 8 — в 2021 году, 9 — в 2022 году. Ещё 8 кампусов будут построены по отдельным поручениям главы государства. Они появятся в Забайкальском, Камчатском и Приморском краях, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также в Москве — на базе МГСУ и МГТУ "Станкин".

Ранее сообщалось о выдаче разрешения на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк".