В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2025 10:24  [1] Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК"
19 мая 2025 10:10  [55] Нижегородцам с заболеваниями пищевода стали доступны эндоскопические операции
19 мая 2025 09:43  [71] Специалисты Института демографического развития рассказали юным нижегородцам о семье как о форме самореализации
19 мая 2025 09:20  [115] Командование управления инженерных войск поблагодарило нижегородцев за поддержку СВО
19 мая 2025 08:00  [174] Туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют по окончании благоустройства
18 мая 2025 18:20  [330] Финалистов Международного телекинофорума "Новая реальность" назовут после 19 мая
18 мая 2025 17:50  [1436] Пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 18 мая
18 мая 2025 16:32  [328] Работы на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде завершат в сентябре
18 мая 2025 15:26  [515] Газ провели в три села Спасского округа
18 мая 2025 14:22  [844] Нижегородским школьникам сократят объем "домашек" с 1 сентября
Общество

Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса "НЕЙМАРК"

19 мая 2025 10:24  [1] Общество
Родители будущих ИТ-специалистов познакомились с инфраструктурой кампуса НЕЙМАРК

Фото: Максим Горшков

В ИТ-кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде прошла презентация коливингов — современных общежитий нового поколения, предназначенных для студентов, обучающихся по цифровым направлениям. Общая вместимость жилых корпусов составит свыше 1 330 человек.

Коливинги получили названия в честь выдающихся ученых и новаторов, связанных с городом. Среди них — Николай Лобачевский, Иван Брайцев, Зинаида Баталова и другие. Студентам предложат комфортные, полностью меблированные комнаты, а также общие зоны отдыха и кухни на этажах.

В рамках экскурсии для родителей исполняющий обязанности ректора университета "НЕЙМАРК" Алексей Хабибуллин и ответственный секретарь приемной кампании Роман Спицын рассказали о возможностях, которые открывает обучение в кампусе. По их словам, выпускники как действующих, так и новых сетевых программ смогут получить два диплома, а также пройти практику у ведущих специалистов ИТ-компаний — партнеров университета.

Для старшеклассников предусмотрены специальные подготовительные курсы, которые помогут успешно пройти вступительные испытания. Алексей Хабибуллин отметил, что ключевая задача кампуса мирового уровня заключается в том, чтобы поддерживать интерес школьников к ИТ-сфере, помогать им стать сильными абитуриентами, а впоследствии — востребованными профессионалами.

Одаренные школьники смогут рассчитывать на особые условия поступления и получение стипендии. Так, участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также стобалльники ЕГЭ по математике, информатике или физике смогут претендовать на ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей. Победители финального этапа олимпиады будут получать по 30 тысяч рублей в месяц в течение первого года обучения.

Развитие инфраструктуры кампуса будет происходить поэтапно. Первые коливинги на улице Малой Ямской планируется открыть уже к началу следующего учебного года.

Напомним, создание сети современных университетских кампусов в России реализуется по поручению президента Владимира Путина. Согласно плану, к 2030 году в стране должно быть построено 25 таких объектов. Проект курируется Правительством РФ и Министерством науки и высшего образования, а также реализуется при поддержке национального проекта "Молодёжь и дети". На сегодняшний день в стадии проектирования и строительства находятся 24 кампуса, один из которых уже введён в эксплуатацию в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 2036 году общее количество кампусов должно достичь 40.

Концепция кампусов предполагает создание современной образовательной среды с трансформируемыми аудиториями и открытыми пространствами, что способствует формированию единой корпоративной культуры среди студентов, преподавателей и исследователей. Финансирование осуществляется за счёт федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Всего в рамках двух конкурсных отборов было определено 17 проектов: 8 — в 2021 году, 9 — в 2022 году. Ещё 8 кампусов будут построены по отдельным поручениям главы государства. Они появятся в Забайкальском, Камчатском и Приморском краях, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также в Москве — на базе МГСУ и МГТУ "Станкин".

Ранее сообщалось о выдаче разрешения на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
24 апреля 2025 15:00  [601] ИТ-кампус НЕЙМАРК и Хэйлунцзянский университет стали партнёрами в академической и исследовательской сферах
07 апреля 2025 14:00  [678] Дорогу к нижегородскому IT-кампусу "Неймарк" построят в 2026 году
13 марта 2025 19:24  [921] Выдано разрешение на строительство 5-й очереди ИТ-кампуса "Неймарк"
04 марта 2025 09:47  [707] Проект строительства образовательного хаба ИТ-кампуса "Неймарк" прошел экспертизу
13 февраля 2025 09:22  [1017] Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных