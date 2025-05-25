Маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменят в День России Общество

В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в Нижнем Новгороде временно изменят схемы движения общественного транспорта.

В пресс-службе городской администрации отметили, что 11 июня с 00:01 до 23:59 будет закрыт проезд по площади Минина и Пожарского — на участке от улицы Варварской до Верхневолжской набережной.

В этот период автобусы № 13, 19, 24, 31, 39, 40, 45, 64, 74, 90, 97, 226 и 304 будут следовать в обоих направлениях по улицам Варварской и Пискунова.

С 00:01 12 июня до 05:00 13 июня движение транспорта ограничат на следующих участках:

площадь Минина и Пожарского (от Верхневолжской набережной до Зеленского съезда),

улица Ульянова (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),

улица Минина (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),

Верхневолжская набережная (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),

Зеленский съезд,

улица Варварская (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),

улица Алексеевская (от Пискунова до площади Минина и Пожарского),

улица Пожарского,

улица Лыковая Дамба,

Георгиевский съезд.

В связи с перекрытиями изменятся маршруты автобусов и электробусов:

Автобусы № 1 и № 68 будут курсировать от улицы Октябрьской до конечной остановки "Черный пруд" по улице Ошарской. В обратном направлении движение останется без изменений — от остановки "Кинотеатр Рекорд".

Автобусы № 3, 61, 70, 91 в сторону площади Свободы поедут через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Максима Горького, улицы Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую и Варварскую. В направлении Канавинского моста — через Варварскую, Октябрьскую, Алексеевскую, Звездинку, площадь Горького, улицы Горького, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.

Автобусы № 13, 19, 24, 45, 74, 90, 226, 304 в сторону площади Сенной проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Максима Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова и Минина. В обратном направлении — по Пискунова, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Автобусы № 31 и № 39 будут следовать до остановки "Чёрный пруд" по улице Пискунова. В обратную сторону — от "Кинотеатра Рекорд" по Алексеевской, Октябрьской, Варварской и Пискунова.

Автобусы № 40, 64, 97 будут двигаться по улице Пискунова в обоих направлениях.

Автобусы № 52, 71 и 95 направят по Нижневолжской набережной до остановки "Катер Герой".

Электробусы Э-9, Э-13, Э-17 от улицы Варварской до "Черного пруда" проследуют по улице Пискунова. В обратном направлении — от "Кинотеатра Рекорд" по улицам Алексеевской и Октябрьской.

В администрации добавили на всех измененных маршрутах остановки будут организованы в местах действующих остановочных пунктов.

Ранее сообщалось, что площадь Минина и Пожарского будет закрыта для движения на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной с 00.01 5 июня до 23.59 10 июня.