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Общество

Конфискованный в Нижегородской области Porsche Cayenne передали в зону СВО

06 июня 2025 13:26  [69] Общество
Конфискованный в Нижегородской области Porsche Cayenne передали в зону СВО

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Конфискованный по решению суда автомобиль Porsche Cayenne был передан для обеспечения нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Ранее дорогостоящая иномарка была изъята у нижегородца, задержанного сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель уже имел административное наказание за аналогичное правонарушение, в связи с чем его действия квалифицировали по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Суд признал мужчину виновным и постановил конфисковать транспортное средство, передав его в собственность государства. После вступления приговора в законную силу исполнительный лист поступил в Городецкое районное отделение службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства оперативно установили местонахождение автомобиля, арестовали имущество и инициировали процедуру передачи. Далее был направлен официальный запрос в Министерство обороны РФ с предложением использовать арестованный Porsche Cayenne в интересах специальной военной операции.

Военное ведомство поддержало инициативу, посчитав, что транспортное средство может быть полезным в рамках выполнения поставленных задач. После согласования всех формальностей автомобиль был передан представителям Минобороны по акту приема-передачи.

Ранее сообщалось, что приставы из-за долгов забрали у нижегородца "Ниву".

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Теги:
СВО ФССП
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