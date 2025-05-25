Нижегородские приставы взыскали 4 млн рублей с бизнесмена-мошенника

Сотрудники Московского районного отделения службы судебных приставов Нижнего Новгорода взыскали свыше 4 миллионов рублей в счет частичного возмещения ущерба, нанесенного федеральному бюджету в результате крупного мошенничества.
Как рассказали в региональном ФССП, речь идет о деле, возбужденном в 2014 году в отношении четырех экс-сотрудников одного из госучреждений и десяти предпринимателей. По версии следствия, они организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку занятости в период 2008–2010 годов.
Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство граждан, потерявших работу. Предприниматели представляли в госучреждение поддельные документы о создании временных рабочих мест, на основании которых получали субсидии на выплату зарплат. Но в действительности средства перечислялись несуществующим работникам.
Таким образом, в результате мошеннических действий из бюджета было похищено около 24 миллионов рублей.
Недавно одно из исполнительных производств по этому делу поступило в Московское районное отделение судебных приставов. В рамках его исполнения пристав наложил арест на счета одного из предпринимателей и запретил любые регистрационные действия с его недвижимостью.
После отбытия наказания осужденный возместил государству сумму, определенную судом. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения он уплатил исполнительский сбор в размере 306 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с нижегородца взыскали 1,8 млн рублей по делу о хищении бюджетных средств.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+