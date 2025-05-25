Нижегородские приставы взыскали 4 млн рублей с бизнесмена-мошенника Общество

Сотрудники Московского районного отделения службы судебных приставов Нижнего Новгорода взыскали свыше 4 миллионов рублей в счет частичного возмещения ущерба, нанесенного федеральному бюджету в результате крупного мошенничества.

Как рассказали в региональном ФССП, речь идет о деле, возбужденном в 2014 году в отношении четырех экс-сотрудников одного из госучреждений и десяти предпринимателей. По версии следствия, они организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку занятости в период 2008–2010 годов.

Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство граждан, потерявших работу. Предприниматели представляли в госучреждение поддельные документы о создании временных рабочих мест, на основании которых получали субсидии на выплату зарплат. Но в действительности средства перечислялись несуществующим работникам.

Таким образом, в результате мошеннических действий из бюджета было похищено около 24 миллионов рублей.

Недавно одно из исполнительных производств по этому делу поступило в Московское районное отделение судебных приставов. В рамках его исполнения пристав наложил арест на счета одного из предпринимателей и запретил любые регистрационные действия с его недвижимостью.

После отбытия наказания осужденный возместил государству сумму, определенную судом. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения он уплатил исполнительский сбор в размере 306 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с нижегородца взыскали 1,8 млн рублей по делу о хищении бюджетных средств.