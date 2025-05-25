Более 100 отраслевых специалистов, экоактивистов и волонтеров получили награды в День эколога Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

Более 100 человек удостоено благодарственных писем, благодарностей и дипломов от правительства Нижегородской области и министерства экологии и природных ресурсов региона за добросовестный труд и значительный вклад в охрану окружающей среды. Награды отраслевых специалистов, экоактивистов и волонтеров вручались в День эколога, 5 июня.

Как отметил глава Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» Министерства природы РФ Рашид Исмаилов, сегодня Нижегородская область – один из экологических лидеров страны, на опыт которой опираются другие регионы.

«Мне очень приятно свой профессиональный праздник встречать на нижегородской земле. Потому что именно здесь рождаются лучшие отраслевые практики, которые дальше транслируются на всю страну. Это заслуга большой региональной команды во главе с губернатором Глебом Никитиным. Например, Нижегородская область одной из первых приступила к ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Именно здесь нарабатывались технологические, финансовые и управленческие решения, которые сегодня используются по всей стране. Помимо этого в регионе успешно развивается экологическое образование и просвещение, ведется работа с молодежью. И мы видим здесь большой потенциал для развития, в том числе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», - сказал Рашид Исмаилов.

Как подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин, в экологической отрасли региона работают профессионалы своего дела, и для него особая гордость – стать частью этой команды.

«Сегодня мы чествуем тех, кто прославляет нашу отрасль, кто своим ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в сохранение природного богатства нашей страны и нашего региона. Только вместе, объединив усилия, мы можем менять ситуацию в лучшую сторону, повышая уровень экологического благополучия. Особые слова благодарности волонтёрам и экоактивистам, которые всегда поддерживают наши проекты. Могу с уверенностью сказать, что в отрасли нет равнодушных людей, и для большинства это не работа, а именно образ жизни и миссия. Я благодарен каждому за тот вклад, который вы вносите в сохранение и процветание нашей экологии», - обратился к представителям отрасли в профессиональный праздник Владимир Тужилин.

Особое внимание в сфере экологии отводится развитию эковолонтерства и поддержке молодежных экологических проектов. Только за последний год более пяти тысяч нижегородцев стали участниками различных экологических акций. Поэтому именно в День эколога принято решение о создании нового экологического движения в регионе на базе центра экологического просвещения «Экоториум». Развиваться это движение будет при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области.

«Уже не раз мы вставали плечом к плечу с волонтерами – это и ликвидация последствий розлива нефтепродуктов в Анапе, и тушение природных пожаров, и ликвидация свалок. Это мощнейшее сообщество, у которого нет границ при выполнении задач. Поэтому мы планируем и дальше формировать команду эковолонтеров, с которыми будем решать экологические вопросы», - заявил Владимир Тужилин.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.