Нижегородцам запретят брать с собой на пляж животных Общество

Фото: Кира Мишина

В России планируется запретить посещение пляжей с любыми видами животных. Эта норма была включена в проект приказа МЧС России и опубликована на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов, наряду с запретом загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа. Об этом сообщает телеканал "360" .

Согласно предложенным изменениям, исключение составляют только собаки-поводыри, которые необходимы для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Данное решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта всех отдыхающих на пляжах, а также на предотвращение возможных конфликтов и нарушений общественного порядка, связанных с присутствием животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.