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Общество

Нижегородцам запретят брать с собой на пляж животных

06 июня 2025 12:50  [119] Общество
Нижегородцам запретят брать с собой на пляж животных

Фото: Кира Мишина

В России планируется запретить посещение пляжей с любыми видами животных. Эта норма была включена в проект приказа МЧС России и опубликована на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов, наряду с запретом загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа. Об этом сообщает телеканал "360" .

Согласно предложенным изменениям, исключение составляют только собаки-поводыри, которые необходимы для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Данное решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта всех отдыхающих на пляжах, а также на предотвращение возможных конфликтов и нарушений общественного порядка, связанных с присутствием животных.

Ранее на сайте НИА "Нижний Новгород" был опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году.

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Теги:
Животные пляжи Собаки
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