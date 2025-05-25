Нижегородцам запретят брать с собой на пляж животных

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В России планируется запретить посещение пляжей с любыми видами животных. Эта норма была включена в проект приказа МЧС России и опубликована на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов, наряду с запретом загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа. Об этом сообщает телеканал "360" .
Согласно предложенным изменениям, исключение составляют только собаки-поводыри, которые необходимы для передвижения людей с ограниченными возможностями.
Данное решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта всех отдыхающих на пляжах, а также на предотвращение возможных конфликтов и нарушений общественного порядка, связанных с присутствием животных.Ранее на сайте НИА "Нижний Новгород" был опубликован полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода в 2025 году.
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