Церкарии атаковали горожан в водоемах Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Купальный сезон стартовал только 1 июня, а жители Нижнего Новгорода уже жалуются на личинки червей - церкарии, которые покусали их во время отдыха на водоеме. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

"Мы покупались на озеро Земснаряд на улице Смирнова, после этого покраснение от паразитов. Не советую там купаться, тем более детям!" - пишет нижегородка.

К слову, жалобы на укусы паразитов появляются каждый год. Причем встретить паразитов можно даже в проверенных водоемах.

"Она во всех водоёмах водятся, где утки живут, когда вода прогревается, начинаются активно размножаться и "кусаться". Никуда от них не денешься, это природа", – комментирует пользователь соцсети Марго.

Избежать заражения церкариями можно, утверждают специалисты, но только если не купаться в стоячей воде. Водные процедуры лучше совершать на специально оборудованных пляжах.

Ранее мы публиковали список официально разрешенных пляжей Нижнего Новгорода в текущем году. Однако, если на водоеме живут речные птицы, то от купания там лучше воздержаться, либо не проводить много времени в воде и моментально смыть ее на пляже.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске гусеницы опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву.