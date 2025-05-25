Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 июня 2025 15:50  [42] Церкарии атаковали горожан в водоемах Нижнего Новгорода
02 июня 2025 15:44  [56] Автомобиль сбил мужчину на тротуаре в центре Нижнего Новгорода
02 июня 2025 12:15  [218] Град размером с грецкий орех прошел в Нижегородской области
02 июня 2025 11:43  [190] Нижегородка фиктивно прописала 31 мигранта в Автозаводском районе
02 июня 2025 10:46  [220] Почти 70 свертков с наркотиками нашли у 19-летнего нижегородца
02 июня 2025 08:49  [517] Полиция ищет вандалов, разгромивших сквер в центре Бора
01 июня 2025 16:10  [464] Аферисты выманили у нижегородцев около 3,5 млн рублей за сутки
01 июня 2025 14:55  [533] Водитель "Газели" влетел в грузовик на трассе Нижний Новгород - Саратов
01 июня 2025 11:35  [769] Огненная стихия уничтожила три дома в Чкаловском районе: пострадала женщина
01 июня 2025 11:05  [558] Водитель "Лады Приоры" в Урене разбился насмерть, вылетев с дороги
Происшествия

Церкарии атаковали горожан в водоемах Нижнего Новгорода

02 июня 2025 15:50  [42] Происшествия
Нижегородцы жалуются на церкарий в водоемах

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Купальный сезон стартовал только 1 июня, а жители Нижнего Новгорода уже жалуются на личинки червей - церкарии, которые покусали их во время отдыха на водоеме. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

"Мы покупались на озеро Земснаряд на улице Смирнова, после этого покраснение от паразитов. Не советую там купаться, тем более детям!" - пишет нижегородка.

К слову, жалобы на укусы паразитов появляются каждый год. Причем встретить паразитов можно даже в проверенных водоемах.

"Она во всех водоёмах водятся, где утки живут, когда вода прогревается, начинаются активно размножаться и "кусаться". Никуда от них не денешься, это природа", – комментирует пользователь соцсети Марго.

Избежать заражения церкариями можно, утверждают специалисты, но только если не купаться в стоячей воде. Водные процедуры лучше совершать на специально оборудованных пляжах.

Ранее мы публиковали список официально разрешенных пляжей Нижнего Новгорода в текущем году. Однако, если на водоеме живут речные птицы, то от купания там лучше воздержаться, либо не проводить много времени в воде и моментально смыть ее на пляже.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске гусеницы опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы Жалобы Купальный сезон
Поделиться:
Новости по теме
31 мая 2025 17:10  [697] Моторные лодки пустят на Горьковское водохранилище и Ветлугу с 1 июня
26 мая 2025 17:24  [538] 14 нижегородских пляжей готовы к открытию купального сезона
15 мая 2025 14:55  [870] Полчища насекомых терроризируют жителей Дзержинска
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных