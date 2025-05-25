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Происшествия

Полицейских задержали за организацию нелегальной миграции в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 16:16  [85] Происшествия
Полицейских задержали за организацию нелегальной миграции в Нижнем Новгороде

Следственные органы возбудили уголовное дело против организованной группы, в которую входили сотрудники транспортной полиции и жители Нижегородской области. Их подозревают в содействии незаконной миграции через аэропорт Нижнего Новгорода.

По информации Следственного комитета России, в состав группы входили полицейские, несущие службу в аэропорту, и гражданские лица. В зависимости от своей роли, участники обвиняются по статьям 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что с начала 2024 года группа выявляла среди пассажиров аэропорта нарушителей миграционного законодательства. За денежное вознаграждение им позволяли беспрепятственно покинуть территорию России, минуя административную ответственность. Такие меры, как принудительное выдворение, штрафы и запрет на повторный въезд в страну, к этим лицам не применялись.

Раскрытие схемы стало возможным благодаря взаимодействию с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области и отдела собственной безопасности транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу. В настоящее время идут обыски, допросы и другие следственные действия, направленные на установление всех участников и обстоятельств преступления.

Как отметили в пресс-службе УТ МВД по ПФО, при подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

Шестеро подозреваемых уже заключены под стражу по решению суда. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода местная жительница фиктивно прописала 31 мигранта.

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Теги:
Миграция Следственное управление Уголовное дело
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