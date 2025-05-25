Пятеро натурализованных россиян призваны в армию после рейда в Нижнем Новгороде Происшествия

Пятерых натурализованных граждан России призвали в армию после рейда в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.

Отмечается, что военные следователи, сотрудники военкоматов и представители регионального управления МВД по Нижегородской области проводят совместные проверки в отношении натурализованных граждан, не вставших на воинский учет.

Очередной рейд состоялся 27 мая 2025 года. Проверки прошли в местах с массовым пребыванием натурализованных граждан — на рынках, в заведениях общественного питания, на железнодорожных и автовокзалах, а также в пунктах временного размещения.

В ходе мероприятия проверили более 30 человек. Из них восемь граждан направили в военный комиссариат для оформления на воинский учет, ещё пятерых призвали на срочную службу.

Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы о порядке поступления на военную службу по контракту. Гражданам напомнили о необходимости своевременного обращения в военкоматы по месту регистрации.

Натурализованным иностранцам также было разъяснено, что исполнение воинской обязанности — это конституционный долг каждого гражданина Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что нижегородская полиция выдворила 25 мигрантов за нарушения закона.