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Общество

Глеб Никитин обсудил с делегацией КНР развитие совместных проектов в ходе "ЦИПРа"

05 июня 2025 11:15  [65] Общество
Глеб Никитин обсудил с делегацией КНР развитие совместных проектов в ходе ЦИПРа

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с представителями Китайской Народной Республики в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), которая проходит в Нижнем Новгороде. В состав делегации вошли полномочный министр посольства КНР в России Лю Цзюнь и президент союза китайских предпринимателей "Элус" Чжоу Лицюнь.

Глава региона отметил, что сотрудничество с Китаем носит устойчивый и стратегически важный характер. Он напомнил, что еще на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде китайский павильон стал одним из самых ярких, символизируя взаимный интерес и уважение между странами. По словам Никитина, с тех пор Китай остается одним из ключевых торговых партнеров России.

"Если в 2018 году Китай занимал лишь шестое место среди внешнеторговых партнеров региона, то в последние два года уверенно удерживает лидерство. За семь лет товарооборот вырос в пять раз", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что Нижегородская область готова к новым форматам взаимодействия с китайскими партнерами. Речь идет не только об экспорте продукции, но и о реализации совместных инициатив, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

"Наши предприятия готовы адаптировать производственные процессы под запросы китайской стороны, запускать совместные проекты и развивать кооперацию в сфере науки и технологий. Мы создали для этого всю необходимую инфраструктуру", — отметил Глеб Никитин.

В ходе встречи делегации представили возможности ключевых площадок региона, включая особую экономическую зону "Кулибин", Нижегородский научно-образовательный центр, инновационный центр "Квантовая долина" и судостроительный кластер. Особое внимание уделили проекту ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" и перспективам создания международного ИТ-колледжа. Этот проект реализуется в сотрудничестве с Китайско-Российской торгово-промышленной палатой провинции Хэйлунцзян.

По итогам переговоров Глеб Никитин и Чжоу Лицюнь подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Нижегородской области и союзом предпринимателей "Элус".
По словам Чжоу Лицюня, документ открывает прямой канал взаимодействия китайского бизнеса с органами власти региона. Он отметил, что в России насчитывается около четырех тысяч членов союза, и многие из них заинтересованы в локализации производств на территории Нижегородской области. В частности, это касается производителей спецтехники и автомобилей, где регион обладает серьезным потенциалом.

Также в рамках визита состоялся российско-китайский бизнес-диалог, посвященный развитию сотрудничества в цифровой сфере. Участники обсудили меры поддержки стартапов, трансграничный обмен технологиями, совместные платформы и укрепление позиций на мировом цифровом рынке.

Одним из ключевых спикеров сессии стал заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин. Он отметил, что цифровое партнерство между странами открывает широкие перспективы и позволяет создавать совместную бизнес-экосистему.

"Мы говорили о вызовах, инструментах взаимодействия и влиянии цифровой кооперации на глобальную конкурентоспособность. Уже сейчас нижегородские компании проявляют интерес к сотрудничеству с Китаем — есть предложения в сферах ИТ, микроэлектроники, медицины, автомобилестроения и химии", — отметил Дмитрий Старостин.

Конференция "ЦИПР" проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня 2025 года. Организатором мероприятия выступает компания "ОМГ", при поддержке правительства России, Минцифры РФ и правительства Нижегородской области.

Проведение таких форумов соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество ЦИПР
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