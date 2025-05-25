Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2025 12:20  [3] Число детей в сиротских учреждениях Нижегородской области продолжает снижаться
06 июня 2025 12:09  [50] Цифровую трансформацию работы муниципалитетов с гражданами обсудили в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 11:54  [71] 430 "зайцев" оштрафовали в Нижегородской области в 2025 году
06 июня 2025 11:49  [84] Маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменят в День России
06 июня 2025 11:27  [104] Цифровой медицинский профиль тестируют в Нижегородской области
06 июня 2025 10:55  [110] Резиденты забронировали почти 75% площадей нижегородского ИТ-квартала "Неймарк"
06 июня 2025 10:15  [131] Электрички изменят график из-за праздников в Нижегородской области
06 июня 2025 10:04  [128] "ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов
06 июня 2025 09:45  [144] Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом
06 июня 2025 09:28  [316] Прощание с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым состоялось в Нижнем Новгороде
Общество

Цифровую трансформацию работы муниципалитетов с гражданами обсудили в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 12:09  [50] Общество
Цифровую трансформацию работы муниципалитетов с гражданами обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО "Диалог" и "Диалог Регионы" Владимиром Табаком. В обсуждении также приняли участие заместитель главы региона Андрей Гнеушев и руководитель Центра управления регионом Алексей Ушаков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основной темой встречи стало развитие цифровых технологий в работе муниципальных администраций, особенно в части коммуникации с населением. Участники подвели итоги первого года функционирования муниципальных центров управления (МЦУ).

Владимир Табак напомнил, что год назад Нижегородская область стала единственным регионом ПФО, вошедшим в число шести пилотных субъектов России, где начали работу МЦУ. За это время удалось выстроить эффективную систему аналитики, которая помогает органам власти более точно реагировать на запросы граждан.

"В апреле регион первым в России запустил образовательные хабы на базе МЦУ. До конца года более 800 специалистов местных администраций повысят качество работы в соцсетях. Этот двухуровневый подход — аналитический и образовательный — доказал свою эффективность. Успешный опыт Нижегородской области как пилотного региона используется в создании таких же вспомогательных систем в других субъектах России", — отметил Владимир Табак.

Примеры практической пользы МЦУ уже видны. Так, на Бору благодаря анализу сообщений в соцсетях был создан сервис оповещения об отключениях электроэнергии и интерактивная карта аварий на водоканале. В Кстове по сигналу МЦУ перенесли остановку общественного транспорта и благоустроили зону у новой поликлиники. В Лукоянове вместе с жителями составили список тротуаров, нуждающихся в ремонте, а в Сарове оптимизировали маршруты автобусов.

Глеб Никитин отметил, что в регионе внедряется уникальная цифровая платформа управления муниципалитетами, включающая девять функциональных модулей — от ЖКХ до обработки обращений граждан. Система позволяет комплексно анализировать ситуацию в округах, а специалисты МЦУ теперь будут работать с этой платформой напрямую, что обеспечит более системное принятие решений.

Руководитель ЦУР Алексей Ушаков подчеркнул, что за год работы МЦУ главы муниципалитетов начали получать регулярные аналитические отчеты, а специалисты центров глубоко погрузились в проблематику. Подключение к муниципальным сервисам позволит МЦУ стать основными операторами информации и аналитики в интересах жителей.

Напомним, МЦУ были созданы в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель МЦУ — усиление цифрового взаимодействия между местной властью и населением. Так, в 2024 году более 80 тысяч обращений нижегородцев были направлены именно через МЦУ.

На данный момент сервисы доступны в 16 муниципалитетах Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Жалобы Технологии
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2025 15:18  [319] Система самообслуживания появилась в нижегородском аэропорту
04 июня 2025 15:12  [360] Сервис заселения в отели по биометрии тестируют в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных