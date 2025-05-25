Цифровую трансформацию работы муниципалитетов с гражданами обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО "Диалог" и "Диалог Регионы" Владимиром Табаком. В обсуждении также приняли участие заместитель главы региона Андрей Гнеушев и руководитель Центра управления регионом Алексей Ушаков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основной темой встречи стало развитие цифровых технологий в работе муниципальных администраций, особенно в части коммуникации с населением. Участники подвели итоги первого года функционирования муниципальных центров управления (МЦУ).

Владимир Табак напомнил, что год назад Нижегородская область стала единственным регионом ПФО, вошедшим в число шести пилотных субъектов России, где начали работу МЦУ. За это время удалось выстроить эффективную систему аналитики, которая помогает органам власти более точно реагировать на запросы граждан.

"В апреле регион первым в России запустил образовательные хабы на базе МЦУ. До конца года более 800 специалистов местных администраций повысят качество работы в соцсетях. Этот двухуровневый подход — аналитический и образовательный — доказал свою эффективность. Успешный опыт Нижегородской области как пилотного региона используется в создании таких же вспомогательных систем в других субъектах России", — отметил Владимир Табак.

Примеры практической пользы МЦУ уже видны. Так, на Бору благодаря анализу сообщений в соцсетях был создан сервис оповещения об отключениях электроэнергии и интерактивная карта аварий на водоканале. В Кстове по сигналу МЦУ перенесли остановку общественного транспорта и благоустроили зону у новой поликлиники. В Лукоянове вместе с жителями составили список тротуаров, нуждающихся в ремонте, а в Сарове оптимизировали маршруты автобусов.

Глеб Никитин отметил, что в регионе внедряется уникальная цифровая платформа управления муниципалитетами, включающая девять функциональных модулей — от ЖКХ до обработки обращений граждан. Система позволяет комплексно анализировать ситуацию в округах, а специалисты МЦУ теперь будут работать с этой платформой напрямую, что обеспечит более системное принятие решений.

Руководитель ЦУР Алексей Ушаков подчеркнул, что за год работы МЦУ главы муниципалитетов начали получать регулярные аналитические отчеты, а специалисты центров глубоко погрузились в проблематику. Подключение к муниципальным сервисам позволит МЦУ стать основными операторами информации и аналитики в интересах жителей.

Напомним, МЦУ были созданы в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель МЦУ — усиление цифрового взаимодействия между местной властью и населением. Так, в 2024 году более 80 тысяч обращений нижегородцев были направлены именно через МЦУ.

На данный момент сервисы доступны в 16 муниципалитетах Нижегородской области.