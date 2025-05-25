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Происшествия

Пожарные назвали вероятную причину возгорания на заводе в Заволжье

03 июня 2025 10:04  [97] Происшествия
Пожарные назвали вероятную причину возгорания на заводе в Заволжье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Специалисты Главного управления МЧС по Нижегородской области озвучили предварительную версию возникновения пожара, произошедшего ночью на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

По данным ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации мотопомпы, предназначенной для перекачки горючих жидкостей. Именно этот фактор, по предварительной информации, мог спровоцировать распространение огня.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 106 человек. Благодаря оперативным действиям персонала удалось избежать жертв.

В настоящее время на месте происшествия продолжается работа специалистов. Все обстоятельства инцидента уточняются в рамках проводимого расследования.

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Теги:
Заволжье МЧС Пожар
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