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Общество

МЧС предупредило о грозах и ливнях в Нижегородской области

07 июня 2025 17:33  [118] Общество
МЧС предупредило о грозах и ливнях в Нижегородской области

В ближайшие часы на территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщило МЧС по региону.

По данным синоптиков, в течение 1–3 часов с сохранением в первую половину ночи 8 июня регион накроют грозы, местами возможны сильные ливни и град.

Кроме того, прогнозируются порывы юго-западного ветра, достигающие скорости 14–19 метров в секунду. Такая погода может повлиять на безопасность передвижения, особенно на автотранспорте.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными: снизить скорость движения, так как в условиях грозы и осадков значительно ухудшается видимость. Размягчённые обочины и размытые грунтовые дороги становятся скользкими, что повышает риск заносов и потери управления.

Специалисты советуют по возможности воздержаться от поездок в период непогоды и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что жара и дожди ждут нижегородцев в выходные 7-8 июня. 

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Теги:
МЧС Погода
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