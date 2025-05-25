Жара и дожди ждут нижегородцев в выходные 7-8 июня

Фото: Кира Мишина

Потепление и небольшие дожди ждут нижегородцев в грядущие выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Так, в субботу, 7 июня, будет облачно с прояснениями. Температура поднимется до +26 градусов. Несмотря на это с утра до позднего вечера будут идти дожди.

В воскресенье, 8 июня, пасмурность сохранится. Воздух прогреется до +25…+26 градусов. Ночью начнется небольшой дождь.

Ветер останется слабым, а магнитное поле спокойным. Однако все еще наблюдается высокая активность пыльцы.

Кроме того, будет наблюдаться высокий УФ-индекс несмотря на облачность. Ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом.