Жара и дожди ждут нижегородцев в выходные 7-8 июня

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Потепление и небольшие дожди ждут нижегородцев в грядущие выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
Так, в субботу, 7 июня, будет облачно с прояснениями. Температура поднимется до +26 градусов. Несмотря на это с утра до позднего вечера будут идти дожди.
В воскресенье, 8 июня, пасмурность сохранится. Воздух прогреется до +25…+26 градусов. Ночью начнется небольшой дождь.
Ветер останется слабым, а магнитное поле спокойным. Однако все еще наблюдается высокая активность пыльцы.
Кроме того, будет наблюдаться высокий УФ-индекс несмотря на облачность. Ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом.
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