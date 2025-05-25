Пожар на площади 4000 кв. метров в Кстовской промзоне полностью потушен Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар на предприятии по производству битума в промышленной зоне Кстово, расположенной в Нижегородской области, удалось полностью потушить. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушений в технологическом процессе или несоблюдения правил безопасности. В причинах случившегося разбираются сотрудники МЧС и прокуратуры.

"На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, чтобы установить точную причину пожара", — отметили в пресс-службе ведомства.

Пламя охватило территорию общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. В результате инцидента полностью сгорели две емкости с битумом, еще одна получила повреждения.

В операции по тушению были задействованы более 100 человек, 35 единиц техники, а также пожарный поезд.

Сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух в окрестностях пожара.