Открытое горение на территории битумного завода в Кстове ликвидировано Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на территории битумного завода, расположенного в Кстовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

Площадь пожара составила около 4000 квадратных метров. В результате происшествия полностью сгорели две емкости с битумом, еще одна получила частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение технологического процесса. Также рассматриваются возможные несоблюдения правил техники безопасности.

Специалисты продолжают работу на месте инцидента, чтобы окончательно установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на заводе горит установка по производству битума. К ликвидации огня привлекли пожарный поезд. Прокуратура области взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшедшего.