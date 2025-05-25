Медики рассказали кстовчанам о рисках для здоровья из-за пожара в промзоне Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

После сообщения о возгорании на битумном заводе, расположенном в промышленной зоне Кстова, специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" приступили к анализу качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в ведомстве.

Исследования проводятся в жилых кварталах, находящихся вблизи промзоны, с учетом текущего направления ветра. Цель — оперативно оценить возможное загрязнение воздуха продуктами горения и минимизировать потенциальный вред для здоровья населения.

Санитарные врачи советуют жителям соблюдать меры предосторожности при появлении запаха гари в воздухе. В частности, рекомендуется:

избегать длительного пребывания на улице,

держать окна закрытыми,

промывать глаза, нос и горло,

отказаться от курения,

регулярно проводить влажную уборку,

использовать маски или респираторы при выходе из дома.

Также санитарные врачи подчеркивают: при появлении симптомов ухудшения здоровья — таких как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Результаты анализов атмосферного воздуха будут обнародованы дополнительно после завершения лабораторных исследований.

Напомним, на заводе полыхает емкость с битумом, на месте работают экстренные службы.