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Медики рассказали кстовчанам о рисках для здоровья из-за пожара в промзоне

07 июня 2025 16:31  [116] Происшествия
Медики предупредили кстовчан о рисках для здоровья после пожар

Фото: прокуратура Нижегородской области

После сообщения о возгорании на битумном заводе, расположенном в промышленной зоне Кстова, специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" приступили к анализу качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в ведомстве. 

Исследования проводятся в жилых кварталах, находящихся вблизи промзоны, с учетом текущего направления ветра. Цель — оперативно оценить возможное загрязнение воздуха продуктами горения и минимизировать потенциальный вред для здоровья населения.

Санитарные врачи советуют жителям соблюдать меры предосторожности при появлении запаха гари в воздухе. В частности, рекомендуется:

  • избегать длительного пребывания на улице,
  • держать окна закрытыми,
  • промывать глаза, нос и горло,
  • отказаться от курения,
  • регулярно проводить влажную уборку,
  • использовать маски или респираторы при выходе из дома.

Также санитарные врачи подчеркивают: при появлении симптомов ухудшения здоровья — таких как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Результаты анализов атмосферного воздуха будут обнародованы дополнительно после завершения лабораторных исследований.

Напомним, на заводе полыхает емкость с битумом, на месте работают экстренные службы. 

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Теги:
Здоровье Кстовский муниципалитет Пожар
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