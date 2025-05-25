Медики рассказали кстовчанам о рисках для здоровья из-за пожара в промзоне

Фото:
После сообщения о возгорании на битумном заводе, расположенном в промышленной зоне Кстова, специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" приступили к анализу качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в ведомстве.
Исследования проводятся в жилых кварталах, находящихся вблизи промзоны, с учетом текущего направления ветра. Цель — оперативно оценить возможное загрязнение воздуха продуктами горения и минимизировать потенциальный вред для здоровья населения.
Санитарные врачи советуют жителям соблюдать меры предосторожности при появлении запаха гари в воздухе. В частности, рекомендуется:
Также санитарные врачи подчеркивают: при появлении симптомов ухудшения здоровья — таких как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Результаты анализов атмосферного воздуха будут обнародованы дополнительно после завершения лабораторных исследований.
Напомним, на заводе полыхает емкость с битумом, на месте работают экстренные службы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+