Виновник смертельного ДТП с каршерингом в Сормове предстал перед судом Происшествия

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца, устроившего смертельную аварию. Об этом сообщает телеканал "НТВ".

Напомним, в феврале водитель без стажа превысил допустимую скорость на каршеринговом автомобиле, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, сбив насмерть двух женщин. Также пострадали пассажиры автомобиля.

СК возбудил уголовное дело, обвиняемого взяли под стражу, позже перевели под домашний арест. Сторона защиты утверждает, что подсудимый обстоятельства ДТП не помнит.

На суде молодой человек вину признал и принес извинения семьям погибших. Однако родственники заявляют, что лично перед ними виновник не извинялся, а сделал это только для судебного процесса.

18-летнему водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд вынес приговор трем организаторам незаконной платной прогулки по Волге на яхте, которая закончилась смертью пассажира.