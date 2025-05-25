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Экономика

Менеджер по маркетингу в IT-сфере может получать до 230 тысяч в Нижнем Новгороде

08 июня 2025 14:21  [1] Экономика
Менеджер по маркетингу в IT-сфере может получать до 230 тысяч в Нижнем Новгороде

Сервис SuperJob проанализировал в мае 2025 года предложения работодателей и запросы соискателей на должность менеджера по маркетингу в IT-сфере. По данным исследования, в Нижнем Новгороде максимальная зарплата для специалиста в этой области может достигать 230 тысяч рублей ежемесячно.

Начальный уровень дохода в городе составляет от 45 до 55 тысяч рублей. Такие условия предлагаются кандидатам, владеющим Excel, способным анализировать данные и обладающим базовой маркетинговой подготовкой. Допускается неполное высшее образование в областях маркетинга, экономики или менеджмента. Также от соискателя ожидается понимание основ маркетинговых исследований, анализа целевых аудиторий, продвижения продуктов и формирования потребительского спроса.

Опытные специалисты с практикой от одного года могут рассчитывать на зарплату от 55 до 80 тысяч рублей. В приоритете у работодателей кандидаты, ориентирующиеся в особенностях IT-рынка и понимающие ценообразование в этой сфере. Преимуществом считается участие в успешных маркетинговых проектах.

Специалист с высшим профильным образованием и стажем от двух лет способен зарабатывать от 80 до 105 тысяч рублей. Работодатели ожидают уверенные коммуникативные и организационные навыки, умение выстраивать стратегии продвижения и использовать разнообразные маркетинговые инструменты. Дополнительными плюсами считаются профильные курсы и знание английского языка хотя бы на разговорном уровне.

Максимальные доходы в сегменте, от 105 до 230 тысяч рублей, доступны профессионалам с глубоким знанием IT-рынка и опытом работы от трёх лет. В числе ключевых требований — опыт успешного запуска новых продуктов и владение английским языком, что особенно важно для работы с зарубежными партнёрами и продвижения технологических решений за пределами страны.

Исследование также позволило составить обобщённый портрет соискателя на позицию маркетолога в Нижнем Новгороде. В 64% случаев это женщины в возрасте около 38 лет. У 87% из них есть высшее образование. Средняя продолжительность работы на последнем месте составляет 5,5 года. При этом на момент подачи резюме почти половина кандидатов (48%) находились в поиске работы. Готовность к переезду выразили 27% претендентов.

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Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
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