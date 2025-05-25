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Экономика

Медпреда на зарплату 180 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде

31 мая 2025 16:36  [1] Экономика
Медпреда на зарплату 180 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование фармацевтического рынка труда и выяснили, что максимальная зарплата медицинскому представителю в Нижнем Новгороде составила 180 тысяч рублей.

Начинающий специалист с профильным средним или неполным высшим образованием, знанием медицинской терминологии, развитыми навыками общения и презентации, а также водительскими правами категории B и личным автомобилем, может рассчитывать на доход от 55 до 60 тысяч рублей. Обязательна готовность к командировкам, а плюсом станет опыт в продажах.

Специалист, имеющий опыт работы в должности не менее одного года, владеющий программами "1С", Excel и CRM-системами, а также умеющий проводить переговоры и презентации, может рассчитывать на доход от 60 до 75 тысяч рублей.

Зарплата в диапазоне от 75 до 110 тысяч рублей предлагается соискателям с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, знанием особенностей регионального рынка лекарственных средств, медицинского оборудования и услуг, а также опытом работы от двух лет.

Наиболее высокие доходы — от 110 до 180 тысяч рублей — доступны профессионалам с трёхлетним стажем, навыками взаимодействия с ключевыми клиентами и знанием английского языка на разговорном или свободном уровне.

Ранее сообщалось, что спрос на фармацевтов в регионе вырос на 30%.

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Теги:
вакансии Зарплата Медицина и здоровье
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