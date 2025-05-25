Нижегородский психиатр рассказала, как бороться с никотиновой зависимостью Общество

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Несмотря на широкую осведомлённость о вреде курения, миллионы людей по-прежнему продолжают употреблять табак, нанося себе колоссальный вред. По статистике, сегодня курит около 31% мужчин и 6% женщин по всему миру. Мода на сигареты давно прошла, ей на смену пришёл тренд на здоровье, активность и осознанность. Однако избавиться от сигареты в руке оказывается не так просто. О причинах стойкой зависимости, ошибках в попытках бросить и эффективных методах отказа от курения рассказала психиатр-нарколог Ольга Красова.

Почему человек становится курильщиком

Как подчеркнула Красова, никотиновая зависимость — не врождённое состояние. Ни один человек не появляется на свет с тягой к табаку, и ни один родитель не мечтает видеть своего ребёнка курильщиком. Тем не менее подростки нередко начинают курить, пытаясь казаться взрослее, справиться со стеснением или просто подражая окружению.

"Для многих первое знакомство с сигаретой — это попытка социализации, способ стать "своим" в компании. Другие ищут в курении средство от скуки, напряжения или стресса", — объяснила Красова.

Со временем никотин становится частью повседневности и якобы помогает сосредоточиться, расслабиться, почувствовать уверенность. Но за этой видимой "помощью" стоит реальная зависимость — физическая и, главное, психологическая.

Почему трудно отказаться

На физическом уровне никотин быстро выводится из организма. Проблема в другом: курение формирует устойчивые психологические привязки, которые значительно сложнее разрушить.

"Многие зависимые уверены, что курение — это часть их личности. Они боятся потерять нечто важное, лишиться привычного способа справляться с жизненными ситуациями. Так формируется культ сигареты — иллюзия, что без неё будет хуже", — рассказала эксперт.

Психологическая зависимость оказывается сильнее физической. Именно она мешает многим сделать первый шаг, особенно если человек считает, что у него "нет силы воли".

Что действительно работает

Психиатр подчёркивает: не существует универсального способа бросить курить. Разным людям подходят разные методы, но эффективность большинства популярных средств часто переоценена.

Кодирование. Метод основан на гипнотическом воздействии и формировании отвращения к табаку через страх болезни или смерти. Но он предполагает, что человек уже хотя бы на сутки отказался от сигарет, то есть требует волевого усилия. Кроме того, гипноз работает не на всех.

Никотиновые пластыри и жвачки. Наименее результативный подход. Препараты продолжают снабжать организм никотином, не устраняя зависимости. Более того, они могут нанести дополнительный вред здоровью.

Постепенное снижение количества сигарет. Практически бесполезный метод. Каждая оставшаяся сигарета приобретает особую "ценность", и психологическая привязанность только усиливается.

Медикаментозные препараты. Некоторые таблетки вызывают неприятные ощущения при курении, со временем формируя отвращение. Но как только курс прекращается, вкус сигарет возвращается. Если зависимость не преодолена на уровне сознания, риск сорваться остаётся высоким.

Психологическая работа. Самый эффективный путь — изменение внутреннего отношения к курению. Человек должен осознать: сигареты не приносят ни пользы, ни удовольствия, а только вред. И что отказ — это не жертва, а освобождение.

"Пока человек уверен, что сигарета ему нужна, он не сможет избавиться от зависимости. Но как только он увидит табак как яд, разрушителя — сделать выбор будет намного легче", — считает Красова.

Мысленные установки, которые помогают. Психиатр делится простыми, но важными мыслями, которые стоит повторять себе каждый день в процессе отказа от курения:

Никотин — это наркотик. Он влияет на восприятие, поведение и мышление, лишает воли и притупляет чувства.

Зависимость — ловушка. Большинство курильщиков начинают с уверенности, что легко смогут остановиться, а потом попадают в замкнутый круг.

Сигареты не снимают стресс. Зависимые люди чаще раздражены и тревожны. Настоящее спокойствие возможно только без никотина.

Курение — это яд. Оно убивает больше людей, чем любые тяжёлые наркотики. Это не образ, а статистика.

Сигарета не наполняет жизнь — она забирает её. Вместо развития и активности человек уходит в ритуал, не приносящий ничего полезного.

Свобода начинается с решения

По словам Красовой, переломный момент наступает примерно через три недели после отказа от курения. Человек начинает чувствовать прилив энергии, улучшается дыхание, нормализуется сон, возвращаются вкус и обоняние. Вместо потери появляется чувство освобождения.

"Важно не воспринимать отказ как подвиг или страдание. Это шаг к нормальной, полноценной жизни без яда", — заключила врач.